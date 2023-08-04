Уряд Болгарії погодився передати Україні бронетранспортери

Уряд Болгарії схвалив проєкт угоди між Міністерством внутрішніх справ та Міноборони України про надання близько 100 одиниць бронетехніки.
Про це повідомляє Болгарське національне радіо.
Ідеться про БТР, які не потрібні і які МВС жодного разу не використало, а останні 25 років платить за обслуговування та зберігання. Машини поставляються українській армії разом із озброєнням та запчастинами. Тепер міністр внутрішніх справ Болгарії має провести переговори і підписати угоду. Перед цим парламент Болгарії погодив передачу Україні цих БТР.
Надання цієї техніки погодили під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії 6 липня.
- 14 липня Болгарія приєдналася до спільної закупівлі боєприпасів для України в межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому беруть участь 24 країни-члени ЄС і Норвегія.
- У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно. Офіційно Болгарія передала Україні два пакети військової допомоги.
- 4 травня 2022 року парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси.