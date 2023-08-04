Уряд Болгарії погодився передати Україні бронетранспортери

Уряд Болгарії схвалив проєкт угоди між Міністерством внутрішніх справ та Міноборони України про надання близько 100 одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Ідеться про БТР, які не потрібні і які МВС жодного разу не використало, а останні 25 років платить за обслуговування та зберігання. Машини поставляються українській армії разом із озброєнням та запчастинами. Тепер міністр внутрішніх справ Болгарії має провести переговори і підписати угоду. Перед цим парламент Болгарії погодив передачу Україні цих БТР.

Надання цієї техніки погодили під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії 6 липня.