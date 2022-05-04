Болгарія погодилася ремонтувати українську військову техніку, але зброю не поставлятиме

Парламент Болгарії дозволив ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє видання БГНЕС.

За таке рішення проголосували 200 депутатів, зокрема з проросійської партії БСП. Як пише «Європейська правда», вона погрожувала вийти з коаліції, якщо парламент проголосує за надання зброї Україні. Пакет допомоги включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій, а також гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

Депутати задекларували підтримку вступу України до ЄС, наданню допомоги українським біженцям, можливості імпорту українського зерна до Варни та посилення енергетичної співпраці.

Раніше Словаччина та Чехія оголосили, що ремонтуватимуть і модернізуватимуть українську військову техніку.