Парламент Болгарії вирішив передати Україні БТР

Парламент Болгарії вирішив надати Україні бронетранспортери.

Про це повідомляє місцеве видання БГНЕС.

За це рішення проголосували 148 депутатів. Парламентарі запропонували передати Україні БТР не зі складів армії, а із запасів МВС. Експерти дійшли висновку, що передача техніки не зашкодить спроможності Збройних сил Болгарії.