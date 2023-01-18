Welt: На початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива

Уряд Болгарії навесні минулого року забезпечив до третини потреб української армії у боєприпасах. При цьому, через внутрішні політичні розбіжності, снаряди передавалися таємно.

Про це пише Die Welt.

Згідно з розслідуванням, тодішній премʼєр-міністр Болгарії Кирил Пєтков зіткнувся з сильним опором прокремлівських політиків у питанні України і навіть звільнив свого міністра оборони через те, що той повторював російську версію війни. Публічно Пєтков прагнув уникати заяв про готовність постачати зброю.

«За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранньому етапі війни, надходили з Болгарії», — сказав Пєтков Welt.

Окрім цього, Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну. За словами ексміністра фінансів Асена Васильєва, в певний період вона покривала 40% потреб України. Не менш важливим є й те, що дизельне паливо, яке Болгарія постачає в Україну, було перероблене з російської сирої нафти на Чорноморському нафтопереробному заводі, який на той час належав російській компанії «Лукойл».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив газеті, що у квітні минулого року Україні загрожував дефіцит боєприпасів. «Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Володимир Зеленський послав мене по необхідні матеріали», — сказав він. Кулеба наголосив, що йшлося не про те, щоб болгарський уряд надавав військову допомогу Україні безпосередньо, «а скоріше про те, щоб українські компанії та компанії з країн НАТО отримали змогу закуповувати необхідне у болгарських постачальників». За інформацією, наданою Welt, постачання сплатили США та Велика Британія.