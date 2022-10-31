Euractiv: Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні

Болгарія на офіційному рівні відмовляється від поставок зброї Україні для війни з росією. Однак непублічно болгари через посередників вже могли передати зброї та боєприпасів на суму в близько мільярд євро.

Про це пише Euractiv.

Болгарський збройний бізнес завжди гарно заробляв на конфліктах, де застосовують старе радянське озброєння. Усе через те, що на території країни є заводи із виготовлення боєприпасів радянського калібру та інших виробів для обслуговування радянської зброї. До того ж, болгарське виробництво вирізняється високою якістю, а тому має більші ціни на міжнародних ринках.

У чинному парламенті є три партії, які виступають проти надання Україні зброї. Майже 30% болгар підтримують росію у війні в Україні, а близько 70% вважають, що поставки зброї втягнуть Болгарію у конфлікт. Але великі державні заводи із виготовлення зброї наразі забиті замовленнями на 100%.

Колишній виконавчий директор державної компанії «Кінтекс» Олександр Михайлов розповів, що зазвичай держава видавала ліцензії на експорт зброї на €1,1-1,3 мільярда. Від початку війни в Україні загальна сума зросла до понад €2 мільярдів.

Болгарські виробники продають свою продукцію у Польщу та Румунію, які вже реекспортують її в Україну. Михайлов зазначає, що за перші 120 днів війни із болгарських аеропортів до Жешува у Польщі вилетіло 60 рейсів. Саме цей аеропорт слугує основною точкою збору військової допомоги, яку відправляють в Україну.