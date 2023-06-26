Болгарія погодила новий пакет військової допомоги Україні

Болгарський уряд ухвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги. Пакет військової та військово-технічної допомоги схвалили ще 23 червня.
Про це йдеться на сайті уряду Болгарії.
«Затверджений перелік озброєнь, співмірний за обсягом з допомогою з першого пакета, що надав тимчасовий уряд рішенням від 22 грудня 2022 року», — вказують у болгарському уряді.
Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив в інтервʼю «Свободна Европа», що в пакеті допомоги будуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не треба закуповувати.
Попередній парламент у грудні 2022 року ухвалив перше рішення про надання військової допомоги Україні. Тимчасовий уряд передав цю допомогу, однак президент Румен Радев виступив проти відправки зброї та боєприпасів до Києва й порадив новому уряду не допускати цього в майбутньому — проте новий кабінет міністрів має іншу позицію.
- У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно.
- 4 травня 2022 року парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси.
- 20 березня 2023 року 18 країн підписали проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільної закупівлі мільйона боєприпасів для допомоги Україні — ось список країн.