Болгарія готує перший пакет військової допомоги Україні після того, як парламент дозволив поставляти зброю.
Про це повідомляє Reuters.
Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу, оскільки дружня до росії Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, блокувала такі пропозиції. Список озброєнь є засекреченим, але урядовці сказали, що Софія надішле переважно легке озброєння та боєприпаси.
Тимчасовий міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може дозволити відправити свої зенітно-ракетні комплекси або винищувачі, чого хоче Київ. «Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300 і літаки Міг-29 чи Су-25», — сказав Стоянов.
- На початку листопада парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї. Після рішення Болгарії Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив поставки зброї Києву після початку повномасштабного неспровокованого вторгнення росії.
- 4 травня парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси. За таке рішення проголосували 200 депутатів, зокрема з проросійської партії БСП.
- Попри це наприкінці жовтня видання Euroactive повідомило, що Болгарія через посередників уже могла передати Україні зброї та боєприпасів майже на мільярд євро.