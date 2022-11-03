Парламент Болгарії проголосував за постачання важкого озброєння Україні

Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.
Про це повідомляє Novini.bg.
За це рішення проголосували 175 депутатів, проти — 49. Депутати зобовʼязали уряд протягом місяця внести до парламенту проєкт рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки.
Це рішення поклало край місяцям напруги та суперечок щодо поставок важкого озброєння Україні між політичними партіями цієї країни-члена НАТО.
Після рішення Болгарії Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив поставки зброї Києву з початку повномасштабного неспровокованого вторгнення росії.
- 4 травня парламент Болгарії дозволив ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси. За таке рішення проголосували 200 депутатів, зокрема з проросійської партії БСП.
- Попри це, наприкінці жовтня видання Euroactive повідомило, що Болгарія через посередників уже могли передати Україні зброї та боєприпасів на суму близько мільярда євро.