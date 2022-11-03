Парламент Болгарії проголосував за постачання важкого озброєння Україні

Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.

Про це повідомляє Novini.bg.

За це рішення проголосували 175 депутатів, проти — 49. Депутати зобовʼязали уряд протягом місяця внести до парламенту проєкт рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки.

Це рішення поклало край місяцям напруги та суперечок щодо поставок важкого озброєння Україні між політичними партіями цієї країни-члена НАТО.

Після рішення Болгарії Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив поставки зброї Києву з початку повномасштабного неспровокованого вторгнення росії.