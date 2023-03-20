Угоду про мільйон боєприпасів для України підписали 18 країн — список

Вісімнадцять країн підписали проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільної закупівлі мільйона боєприпасів для допомоги Україні та поповнення національних запасів держав-членів.

Про це ідеться в заяві Європейського оборонного фонду від 20 березня.

Підписали 18 країн: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

Не підписали 10 країн: Угорщина, Болгарія, Іспанія, Польща, Словенія, Литва, Латвія, Італія, Данія та Ірландія. Вони висловили намір приєднатися до ініціативи незабаром після виконання національних процедур (крім Угорщини — вона категорично проти).