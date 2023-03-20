Угорщина відмовилась брати участь у спільній з ЄС закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті Європейського Союзу зі спільної закупівлі боєприпасів для України.

Про це з посиланням на слова урядовця пише Index.

За словами Сіярто, Угорщина, як і раніше, не хоче постачати Україні зброю, оскільки бажає миру.

«Водночас ми не будемо заважати іншим робити те, що вони хочуть», — додав угорський міністр.

Попри це внесок Угорщини до Європейського фонду миру — приблизно €10 мільйонів — використають на інші цілі, зокрема для того, щоб «забезпечити стабільність на Західних Балканах і зменшити міграцію до ЄС».