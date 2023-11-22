Болгарія остаточно схвалила передачу Україні 100 списаних БТР

Національні збори Болгарії в середу остаточно ухвалили угоду про передачу Україні 100 списаних бронетранспортерів, що належали болгарському Міністерству внутрішніх справ.

Про це повідомляє болгарське видання Nova.

Болгарські депутати своїм рішенням ратифікували угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про «безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки».

Рішення підтримали 152 депутати, а проти були 57, серед них — представники проросійської партії «Відродження».