Болгарія остаточно схвалила передачу Україні 100 списаних БТР

Національні збори Болгарії в середу остаточно ухвалили угоду про передачу Україні 100 списаних бронетранспортерів, що належали болгарському Міністерству внутрішніх справ.
Про це повідомляє болгарське видання Nova.
Болгарські депутати своїм рішенням ратифікували угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про «безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки».
Рішення підтримали 152 депутати, а проти були 57, серед них — представники проросійської партії «Відродження».
- Проєкт про передачу Україні бронетранспортерів схвалили ще в серпні. Йдеться про БТР із запасів Міністерства внутрішніх справ Болгарії, які не використовували жодного разу і, відповідно, вони не потрібні й зараз. Останні 25 років МВС тільки платить за обслуговування та зберігання цієї техніки. Машини постачають українській армії разом із озброєнням та запчастинами.
- У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. Водночас через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно. Офіційно Болгарія передала Україні два пакети військової допомоги.