Парламент Болгарії подолав вето на передання Україні близько 100 бронетранспортерів

Національні збори Болгарії проголосували за подолання вето з боку болгарського президента Румена Радева щодо постачання Україні 100 старих бронетранспортерів.
Про це пише The Sofia Globe.
Пропозицію про скасування президентського вето ухвалили 161 голосом, 55 депутатів були проти. Засідання болгарського парламенту двічі переривали.
Також більшість болгарського парламенту підтримала надання Україні додаткової військової допомоги та можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Додаткова військова допомога передбачає надання Болгарією Україні несправних, застарілих і надлишкових ракет для протиповітряної оборони.
У цій резолюції також йдеться про дозвіл українським піхотним або механізованим ротам чисельністю до 160 солдатів на рік проходити транзитом або перебувати в Болгарії для навчання.
- 4 грудня президент Болгарії Румен Радев наклав вето на безкоштовне передання Україні близько 100 бронетранспортерів із запасів Міністерства внутрішніх справ Болгарії. МВС жодного разу їх так і не використало, а останні 25 років платить за їхнє обслуговування та зберігання. За його словами, депутати, які схвалили угоду, «не були достатньо ознайомлені з конкретними параметрами дарування», а застаріла техніка, призначена Києву, необхідна болгарській поліції, прикордонникам і рятувальникам.
- Проєкт про передачу Україні бронетранспортерів схвалили ще в серпні. А 22 листопада парламент Болгарії остаточно ухвалив угоду про передачу 100 списаних бронетранспортерів.
- На початку російського повномасштабного вторгнення до України Болгарія офіційно відмовлялася надавати Україні зброю. Але 3 листопада 2022 року парламент схвалив надання військової підтримки Києву. 23 грудня у Болгарії повідомили про початок передавання військової й військово-технічної допомоги в Україну.
- 20 січня 2023 року видання Die Welt опублікувало розслідування, за яким Болгарія активно підтримувала Україну боєприпасами й дизельним паливом у перші місяці повномасштабної війни, хоча публічно була проти постачання.
- У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. Офіційно Болгарія передала Україні два пакети військової допомоги.