Парламент Болгарії подолав вето на передання Україні близько 100 бронетранспортерів

Національні збори Болгарії проголосували за подолання вето з боку болгарського президента Румена Радева щодо постачання Україні 100 старих бронетранспортерів.

Про це пише The Sofia Globe.

Пропозицію про скасування президентського вето ухвалили 161 голосом, 55 депутатів були проти. Засідання болгарського парламенту двічі переривали.

Також більшість болгарського парламенту підтримала надання Україні додаткової військової допомоги та можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Додаткова військова допомога передбачає надання Болгарією Україні несправних, застарілих і надлишкових ракет для протиповітряної оборони.

У цій резолюції також йдеться про дозвіл українським піхотним або механізованим ротам чисельністю до 160 солдатів на рік проходити транзитом або перебувати в Болгарії для навчання.