Бельгія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів

Бельгія відправить два винищувачі F-16 в Данію і майже 50 фахівців для участі в навчанні українських пілотів на цих літаках.

Про це повідомив бельгійський громадський мовник RTBF із посиланням на офіційну інформацію від Міністерства оборони Бельгії.

Два бельгійські літаки F-16B розмістять на данській авіабазі Скидструп з березня по вересень, протягом двох періодів по вісім тижнів. Навчання включатиме підготовку не лише пілотів, але й українських інженерів і планувальників місій.

Ця тренувальна місія є частиною «коаліції F-16», до якої долучилися 13 країн, зокрема Бельгія, під керівництвом Данії, Нідерландів і США.

Раніше про відправку своїх винищувачів до Данії для навчання українських пілотів заявила Норвегія. Норвезькі військово-повітряні сили замінили свої власні F-16 новими F-35.

Навчання українських пілотів на F-16

Україна очікує понад 70 американських винищувачів F-16 від Нідерландів (42 машини, з яких частина тренувальні), Данії (19 одиниць), Норвегії (кількість не оголошена) та Бельгії (заявлена передача кількох одиниць). У вересні стало відомо, що влада Швеції розмірковує над передачею Україні в майбутньому винищувачів Saab JAS 39 Gripen.

Українські пілоти й технічний персонал уже проходять підготовку в Данії, Британії та США. До підготовки також погодилися долучитися Франція, Бельгія і Канада. У Румунії відкрили навчальний центр підготовки пілотів F-16, де вчитимуться й українці.

20 листопада делегація Міністерства оборони України на конференції в Копенгагені представила західним союзникам концепцію нової спецструктури для інтеграції винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Газета The Wall Street Journal писала, що українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими — за умови, що не буде затримок із поставками.

26 грудня 2023 року перші українські пілоти завершили навчання у Великій Британії. Тепер вони вчаться керувати винищувачами F-16 в Данії.