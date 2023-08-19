Зеленський: Україна домовляється зі Швецією про винищувачі Gripen, ознайомчі навчання пілотів почались

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром країни Ульфом Крістерссоном заявив, що Україна домовляється про майбутні поставки винищувачів JAS 39 Gripen.
Президент заявив, що Україна вже працює над тим, щоб Швеція надала ці літаки в майбутньому. Зеленський додав, що тестові випробування Gripen «за участю українців — наших пілотів — уже почалися», але жодних деталей не повідомив.
Можна припустити, що він мав на увазі ознайомчі навчання, тобто отримання базових основних знань про ці літаки.
Сьогодні президент зустрічатиметься з представниками парламенту Швеції, щоб «відкрити тематику» отримання Gripen. «Я буду зустрічатись зі спікером парламенту, представниками парламентських сил і буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба», — сказав Зеленський.
- У лютому цього року міністр оборони України говорив, що Gripen є одією з оптимальних для ЗСУ машин. У червні уряд Швеції оголосив, що в рамках 12-го пакета допомоги Україні будуть навчати пілотів керувати Gripen.
- У липні Швеція та Україна домовились про обмін секретною інформацією. Це відкрило шляхи для навчання пілотів на шведських винищувачах.