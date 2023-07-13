Швеція та Україна домовились про обмін секретною інформацією. Це допоможе випробувати винищувачі Gripen

Швеція та Україна на саміті НАТО у Вільнюсі зобовʼязалися посилити військову співпрацю, домовившись про обмін секретною інформацією і поставки оборонного озброєння.

Відповідні угоди підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр оборони Швеції Пол Йонсон та міністр оборони України Олексій Резніков і Шведська адміністрація оборонного майна, пише Euractiv.

Обмін секретною інформацією дозволить Україні в майбутньому випробувати шведські винищувачі JAS 39 Gripen. Найімовірніше, ідеться про доступ пілотів до техніки на початкових етапах.

Щодо оборонних закупівель, то Україна зможе купувати оборонне обладнання через шведські контракти й шведську оборонну промисловість. Це означає, що замовлення надходитимуть набагато швидше.

Також Швеція може доповнювати свої старі замовлення — Україна виграє від цього, адже Швеція зможе ділитися з нею надлишком, коли задовольнить власні оборонні потреби.