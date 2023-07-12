Новини

Україна і Швеція підписали угоди про оборонні закупівлі та обмін секретною інформацією

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Україна і Швеція підписали у Вільнюсі дві угоди — про співпрацю у сфері оборонних закупівель та про обмін і взаємний захист секретної інформації.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Угода про співпрацю у сфері оборонних закупівель відкриває великі можливості як для Збройних сил, так і для шведських компаній, таких як концерн SAAB та інші», — зазначив Резніков.

Крім того, він повідомив, що країни підписали угоди про обмін і взаємний захист секретної інформації.

«Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації — ключ до успіху», — прокоментував Резніков.

  • SAAB — це один із найбільших виробників військової техніки, зокрема компанія створила винищувач JAS 39 Gripen.