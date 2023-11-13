У Румунії відкрився центр підготовки пілотів F-16. Там навчатимуть українців

У Румунії 13 листопада відкрився Європейський навчальний центр підготовки пілотів на винищувачах F-16, де тренуватимуть і українських спеціалістів.

Про це пишуть Deutsche Welle та «Суспільне», чий кореспондент перебуває на місці події.

Навчальний центр розташований на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 км на схід від Бухаресту. Начальник центру заявив, що на базі не лише навчатимуть пілотів з нуля, а й проводитимуть курси підвищення кваліфікації. Румунські пілоти почнуть підготовку 14 листопада, дату початку навчання українців ще не анонсували.

Відомо, що Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші пʼять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.