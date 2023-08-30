Румунія та Нідерланди погодили створення тренувального центру для українських пілотів F-16

Міністри оборони Румунії та Нідерландів остаточно погодили створення тренувального центру для пілотів F-16 і обслуговування цих літаків.

Про це 30 серпня заявило Міністерство оборони Нідерландів.

База буде на території Румунії. До її роботи буде залучена американська компанія Lockheed Martin — виробник цих літаків. Lockheed Martin має досвід обслуговування F-16 і вже проводила навчання в інших країнах. Спочатку на румунській базі підготують інструкторів для пілотів і технічного персоналу, а потім навчатимуть українських фахівців.