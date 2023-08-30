Румунія та Нідерланди погодили створення тренувального центру для українських пілотів F-16

Міністри оборони Румунії та Нідерландів остаточно погодили створення тренувального центру для пілотів F-16 і обслуговування цих літаків.
Про це 30 серпня заявило Міністерство оборони Нідерландів.
База буде на території Румунії. До її роботи буде залучена американська компанія Lockheed Martin — виробник цих літаків. Lockheed Martin має досвід обслуговування F-16 і вже проводила навчання в інших країнах. Спочатку на румунській базі підготують інструкторів для пілотів і технічного персоналу, а потім навчатимуть українських фахівців.
- Румунія офіційно підтвердила свою участь у тренуванні українських пілотів ще 16 серпня. Наразі підготовка пілотів стартувала в Британії та Данії.
- Передати літаки Україні вже погодилися Нідерланди, Данія та Норвегія. Нідерланди передадуть Україні всі свої (всього їх 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Кількість літаків, які передасть Норвегія, поки невідома.
- У Повітряних силах кажуть, що всього Україні потрібні 128 винищувачів. Така кількість літаків повністю замінить старий авіаційний парк техніки.