WSJ: Українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже цієї зими

Українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими.

Газета The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб з України та США пише, що перших пілотів, які добре володіють англійською, можуть підготувати за пʼять місяців. На це розраховує українська сторона.

Перша група, в якій трохи менше за 10 пілотів, почне навчання на авіабазі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона. Саме вони першими можуть пересісти на F-16. Одночасно десятки українських пілотів розпочнуть курс англійської на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.

Американська сторона більш стримана в прогнозах. Газета пише, що F-16 вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі на кожну годину в повітрі. Навчання технічного персоналу може виявитися складнішим, ніж підготовка пілотів.