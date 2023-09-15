Бельгія офіційно долучається до навчання українських пілотів на F-16

Бельгія офіційно візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах «авіаційної коаліції», яку очолили Нідерланди та Данія.

Про це заявила міністр оборони Людовін Дедондер.

У наступному році Бельгія відправить до Данії два двомісні винищувача F-16B для навчань пілотів, а найближчими тижнями — загін із 50 військовослужбовців, переважно технічного персоналу. У себе Бельгія прийме шістьох українських інструкторів і чотирьох фахівців з планування місій для подальшої підготовки українських пілотів та іншого персоналу.

Найближчими тижнями Міноборони Бельгії також направить групу з трьох військовослужбовців до центру підготовки на данську авіабазу «Скрідструп», де готують українських пілотів.