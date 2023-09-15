Бельгія офіційно долучається до навчання українських пілотів на F-16

Бельгія офіційно візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах «авіаційної коаліції», яку очолили Нідерланди та Данія.
Про це заявила міністр оборони Людовін Дедондер.
У наступному році Бельгія відправить до Данії два двомісні винищувача F-16B для навчань пілотів, а найближчими тижнями — загін із 50 військовослужбовців, переважно технічного персоналу. У себе Бельгія прийме шістьох українських інструкторів і чотирьох фахівців з планування місій для подальшої підготовки українських пілотів та іншого персоналу.
Найближчими тижнями Міноборони Бельгії також направить групу з трьох військовослужбовців до центру підготовки на данську авіабазу «Скрідструп», де готують українських пілотів.
- Навчання українських пілотів вже почалися в Данії, Британії, а в Румунії домовилися створити тренувальний центр. У жовтні навчання пілотів почнеться в США. Франція також приєднається до підготовки пілотів. Передати літаки Україні вже погодилися Нідерланди, Данія та Норвегія. Нідерланди передадуть Україні всі свої (загалом 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Кількість літаків, які передасть Норвегія, поки ще невідома.
- Очікується, що досвідчені українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 за три місяці.