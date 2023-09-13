Досвідчені українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 за три місяці

Досвідчені українські пілоти зможуть за три місяці пройти навчання у США на винищувачах F-16.
Про заявив директор Повітряних сил Національної гвардії США Майкл Ло на щорічному зʼїзді асоції ВПС у штаті Меріленд, цитує Associated Press та Breaking Defense.
«Для тих, хто вже є їхнім досвідченим льотчиком винищувача, здійснює щоденні бойові вильоти, захищає свою батьківщину — я думаю, три місяці — це абсолютно реально», — сказав Майкл Ло.
Протягом девʼятимісячного терміну на F-16 зможуть навчити пілотів, які не мають досвіду на винищувачах.
Але завершення навчання у Штатах не означає, що пілоти можуть негайно пересісти на F-16. Далі льотчики поїдуть у Європу для проходження додаткової підготовки, після чого командири ухвалять рішення про те, чи вони готові. Також необхідно забезпечити логістичну підтримку, а також навчених фахівців з технічного обслуговування, і про цей графік, за словами Ло, краще розповіли б представники Європейського командування США.
За його словами, щоб укластися в стислий термін навчання, доведеться змінити деякі інші свої міжнародні зобовʼязання щодо навчання пілотів і вивести Україну на передній план. «Це національний пріоритет», — сказав Ло.
Очікується, що українські пілоти прибудуть на авіабазу Національної гвардії «Морріс» у Тусоні, що у штаті Аризона, до жовтня. Пілотів зараз тестують на знання англійської мови.
- Навчання українських пілотів вже почалися в Данії, Британії, а в Румунії домовилися створити тренувальний центр. Франція також доєднається до підготовки пілотів. Передати літаки Україні вже погодилися Нідерланди, Данія та Норвегія. Нідерланди передадуть Україні всі свої (загалом 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Кількість літаків, які передасть Норвегія, поки ще невідома. Американські газети пишуть, що пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже цієї зими.