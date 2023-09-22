Канада долучиться до навчання українських пілотів на F-16

Канада надасть довгострокову допомогу Україні на 650 мільйонів канадських доларів (приблизно $482,6 мільйона), вона розрахована на 3 роки.

Премʼєр Джастін Трюдо оголосив у парламенті, що частина грошей піде на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.

Також країна направить свої інструкторів і техніків навчати українських пілотів на F-16.

«Ми скеруємо інструкторів для навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на F-16, аби максимізувати використання переданих винищувачів», — оголосив Трюдо.