Перші українські пілоти завершили навчання на F-16 у Великій Британії. Тепер вони вчаться у Данії

Перша група українських пілотів, яка пройшла підготовку у Великій Британії, зараз вчиться керувати винищувачами F-16 у Данії. Навчання завершили шість пілотів бойових винищувачів, які пройшли підготовку з англійської мови для пілотів.

Про це повідомив британський уряд.

У серпні Військово-повітряні сили Британії почали навчання з льотної майстерності та англійської мови. Зараз іще десять українських пілотів залишаються у Великій Британії для продовження практичної базової льотної підготовки, а також для опанування авіаційної медицини і підготовки до роботи на центрифугах. Окрім підготовки пілотів, десятки українських авіатехніків також вчать орієнтовану на інженерну справу англійську мову.

Пілоти, які проходять базову льотну підготовку, практикуються на літаках Grob Tutor, вивчаючи загальні процедури керування, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю. Після завершення навчання в Британії пілоти пройдуть підготовку в іншій європейській країні з підвищення рівня льотної майстерності.

Програму розробили так, щоб українські пілоти отримали навички, необхідні для переходу до наступного етапу навчання на винищувачах у країнах-партнерах — це наблизить українських пілотів до польотних стандартів НАТО.

Велика Британія продовжить підтримку українських пілотів у 2024 році.