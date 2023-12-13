Азербайджан та Вірменія провели обмін військовополонених

Вірменія та Азербайджан 13 грудня провели обмін військовополонених. З полону звільнили 32 вірмен і двох азербайджанців.
Про це повідомила пресслужба Державної комісії Азербайджану в справах військовополонених, заручників і безвісти зниклих громадян.
Обмін відбувся на кордоні двох країн. Незабаром звільнені військові пройдуть медичне обстеження та повернуться до рідних.
Раніше Вірменія та Азербайджан оголосили про обмін військовополоненими. Говорили про таку саму кількість утримуваних: Баку пообіцяло звільнити 32 вірменських армійців, Єреван — двох азербайджанських.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починає реінтеграцію регіону.
- Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припинить своє існування 1 січня 2024 року.
- Вірменія звинуватила Азербайджан в етнічних чистках, але Баку заперечує це, говорячи, що вірмени можуть залишатися на території Карабаху. Місія Організації Обʼєднаних Націй, яка вперше за останні 30 років відвідала Нагірний Карабах в Азербайджані, не побачила жодних утисків етнічного населення.
- 12 жовтня 2023 року Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану, щоб змусити його вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабасі.