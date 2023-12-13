Азербайджан та Вірменія провели обмін військовополонених

Вірменія та Азербайджан 13 грудня провели обмін військовополонених. З полону звільнили 32 вірмен і двох азербайджанців.

Про це повідомила пресслужба Державної комісії Азербайджану в справах військовополонених, заручників і безвісти зниклих громадян.

Обмін відбувся на кордоні двох країн. Незабаром звільнені військові пройдуть медичне обстеження та повернуться до рідних.

Раніше Вірменія та Азербайджан оголосили про обмін військовополоненими. Говорили про таку саму кількість утримуваних: Баку пообіцяло звільнити 32 вірменських армійців, Єреван — двох азербайджанських.