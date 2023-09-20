Влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки вирішила припинити вогонь

Так звана влада Нагірного Карабаху вирішила припинити вогонь. Бойові дії мають припинити з 13:00 20 вересня 2023 року.

Про це повідомляє видання 24News із посиланням на інфоцентр невизнаної республіки.

Невизнана «Республіка Арцах» прийняла пропозицію командування російської миротворчої місії. У рамках угоди вірменські війська виведуть «із зони розгортання російського миротворчого контингенту», а озброєні підрозділи невизнаної республіки будуть розформовані, важку техніку також виведуть.

Представники Нагірного Карабаху та Азербайджану проведуть зустріч у місті Євлах 21 вересня. На ній обговорюватимуть «питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану».

Міноборони Азербайджану підтвердило домовленість про припинення вогню. «Антитерористичні заходи» зупиняються.

Видання «Арменпрес» зазначає, що у Карабасі в результаті обстрілів загинули 32 людини, понад 200 — поранені.