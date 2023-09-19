Азербайджан оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабасі

Міноборони Азербайджану оголосило про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабасі. Заявлена мета — «відновлення конституційного ладу».

Відомство вже заявило про жертви з азербайджанської сторони. На мінах в районі дороги Ахмедбейлі — Фізулі — Шуша підірвалися автівки з цивільними та військовими. Також мінометним вогнем поранено двох військових.

Міноборони стверджує, що вірменські війська ведуть вогонь із артилерії з позицій, де стоїть російський миротворчий контингент. Вони обстрілюють азербайджанські позиції на Агдамському напрямку.

Оборонне відомство Вірменії обстріли заперечує та каже про дезінформацію.

Медіа повідомляють про обстріл столиці невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки — міста Степанакерт.

Міноборони Азербайджану пише, що для евакуації населення із Нагірного Карабаху відкрили гуманітарні коридори. Також у відомстві заявляють про інтенсивні обстріли азербайджанських військових на Агдамському напрямку.

Міноборони Вірменії тим часом пише, що ситуація на кордонах відносно стабільна.