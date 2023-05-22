Премʼєр Вірменії Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати територіальну цілісність Азербайджану включно з Нагірним Карабахом. Але має бути вирішене питання безпеки вірмен у тому регіоні.

Про це пише Armenpress.

«Думка міжнародної спільноти все більше схиляється до того, що Вірменія і Азербайджан повинні без застережень визнати територіальну цілісність одне одного — 29 800 кв. км і 86 600 кв. км відповідно, і між Баку і Степанакертом має відбутися діалог щодо забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху», — зазначив Пашинян.

Ці слова Пашиняна означають, що Вірменія та Азербайджан визнають територіальну цілісність одне одного в межах міжнародно визнаних кордонів. Однак він наголошує, що мають бути проведені переговори між Баку і Степанакертом у питанні захисту прав вірмен, і цей діалог мають забезпечити міжнародні механізми.

«Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий при врегулюванні відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ», — додав Пашинян.