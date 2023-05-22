Премʼєр Вірменії Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати територіальну цілісність Азербайджану включно з Нагірним Карабахом. Але має бути вирішене питання безпеки вірмен у тому регіоні.
Про це пише Armenpress.
«Думка міжнародної спільноти все більше схиляється до того, що Вірменія і Азербайджан повинні без застережень визнати територіальну цілісність одне одного — 29 800 кв. км і 86 600 кв. км відповідно, і між Баку і Степанакертом має відбутися діалог щодо забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху», — зазначив Пашинян.
Ці слова Пашиняна означають, що Вірменія та Азербайджан визнають територіальну цілісність одне одного в межах міжнародно визнаних кордонів. Однак він наголошує, що мають бути проведені переговори між Баку і Степанакертом у питанні захисту прав вірмен, і цей діалог мають забезпечити міжнародні механізми.
«Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий при врегулюванні відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ», — додав Пашинян.
- У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкецького протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникають збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану.
- 27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі спалахнув наймасштабніший за останні роки воєнний конфлікт, який тривав півтора місяця. Сторони використовували танки, важку артилерію й авіацію. Під час конфлікту загинули приблизно 7 тисяч людей.
- У ніч проти 10 листопада представники Вірменії, Азербайджану й росії (як посередника) підписали заяву про припинення війни в Карабасі. Згідно з домовленостями, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розмістили 1 960 російських миротворців. Азербайджан здобув право зайняти три райони — Кельбаджарський, Агдамський і Лачинський.
- Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що це рішення було для нього дуже складним, але безальтернативним. Президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджував, що Пашиняна «змусили» підписати документ, «максимально вигідний» для Баку.