Влада Азербайджану зустрілася з вірменським населенням Карабаху. Про що домовилися

В азербайджанському місті Євлах завершилася зустріч представників Азербайджану і вірменських мешканців Нагірного Карабаху. Перемовини вели відповідальний за контакти з вірменськими жителями Карабаху Рамін Мамедов та представники вірменських мешканців Карабаху Сергій Мартиросян і Давид Мелкумян.

На зустрічі також був присутній керівник Російсько-турецького спільного моніторингового центру контрадмірал Олег Семенов.

Сторони обговорювали реінтеграцію вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури й організацію діяльності на основі Конституції та законів Азербайджану.

Представники вірменських мешканців Карабаху під час обговорення соціальних і гуманітарних питань заявили, що існує особлива потреба в паливі. При цьому вони просили гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування.

Адміністрація президента Азербайджану прийняла всі прохання і пообіцяла найближчим часом забезпечити паливом системи опалення дитсадків і шкіл, а також потреби екстреної медичної допомоги й пожежних служб.