Місія ООН не виявила в Нагірному Карабаху жодних утисків етнічних вірмен

Місія Організації Обʼєднаних Націй, яка вперше за останні 30 років відвідала Нагірний Карабах в Азербайджані, не побачила жодних утисків етнічного населення.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Також місія не зафіксувала пошкоджень цивільної інфраструктури: лікарень, шкіл, житла, культурних і релігійних обʼєктів.

Першого жовтня група відвідала місто Степанакерт, яке було столицею невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Візит відбувся через кілька тижнів після того, як азербайджанські сили взяли територію під свій контроль.

«Наші колеги були вражені раптовістю, з якою місцеве населення покинуло свої домівки, і стражданнями, які, напевно, їм довелося пережити», — сказав Дюжаррік журналістам, цитує Reuters.

«Втім, вони не отримали жодних повідомлень про насильство проти цивільних після останнього перемирʼя. Члени команди ООН не бачили руйнувань сільськогосподарської інфраструктури або мертвих тварин», — наголосив представник генерального секретаря ООН.

Вірменія звинуватила Азербайджан в етнічних чистках, але Баку заперечує це, говорячи, що вірмени можуть залишатися на території Карабаху.

Місія ООН мала на меті оцінити ситуацію на місці та визначити гуманітарні потреби як тих, хто залишився, так і тих, хто переїхав, сказав Дюжаррік. Представники громади повідомили представникам ООН, що «від 50 до тисячі етнічних вірмен наразі залишаються в Карабасі». Дюжаррік також повідомив, що в місті не працює жоден магазин, але Азербайджан готується відновити медичне обслуговування та деякі основні комунальні послуги в місті.

За останні кілька днів із Нагірного Карабаху, за оцінкою Єревану, виїхали понад 100 тисяч вірмен, що становить понад три чверті населення невизнаної республіки. Вірменія звинувачує Азербайджан у намірі провести етнічні чистки в регіоні.