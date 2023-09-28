Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припиняє своє існування

Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.
Відповідний указ підписав лідер НКР Самвел Шахраманян, передає Інтерфакс. Усі відомства й уряд розпускають, як і вимагав Азербайджан після нещодавньої вдалої військової операції.
«Розпустити всі державні установи й організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року. Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування», — ідеться в указі.
Радник Шахраманяна Давид Бабаян написав у Facebook, що вирішив добровільно здатися Азербайджану. Він поїде до Баку «для відповідного розслідування».
«Ви всі знаєте, що я включений до чорного списку Азербайджану, й азербайджанська сторона вимагала мого прибуття до Баку для відповідного розслідування. Я вирішив вирушити сьогодні зі Степанакерта до Шуші [...]. Моя неявка чи втеча завдасть серйозної шкоди нашому багатостраждальному народу, багатьом людям, а цього я як чесна людина, патріот і християнин допустити не можу», — написав він.
Тим часом Нагірний Карабах масово залишають вірмени. Станом на 28 вересня звідти до Вірменії виїхали понад 65 тисяч людей.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карбахської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починав реінтеграцію регіону.
- 27 вересня Азербайджан офіційно назвав свої втрати в одноденній операції — загинули 192 військові, 512 поранені. Вірменська сторона офіційно свої втрати не називала. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули від 32 до 100 людей, зокрема й цивільні.
- Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан сперечаються за Нагірний Карабах понад століття. Кожна з країн вважає район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії. Після війни 1991—1993 років і підписаної мирної угоди Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану. НКР проголосила свою «незалежність» 2 вересня 1991 року в межах Нагірно-Карабахської автономної області та частини прилеглих до неї територій Азербайджану. Республіку не визнала жодна держава-член ООН. На її кордонах постійно спалахували конфлікти.
- Остання повномасштабна війна відбулася у 2020 році й завершилася перемогою Азербайджану — країна повернула значні території, а НКР стала анклавом з однією єдиною дорогою до Вірменії через Лачинський коридор.