Під час обстрілів у Нагірному Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту рф Іван Ковган. Президент Азербайджану вибачився перед путіним за смерті російських миротворців.

Про це пише «Медуза».

Іван Ковган був заступником командувача російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабаху.

Кремль заявив, що президент Азербайджану Ільхам Алієв нібито за своєї ініціативи зателефонував путіну і висловив глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі російських миротворців.

21 вересня в місті Євлах проходить зустріч між представниками місцевого вірменського населення Нагірного Карабаху та представниками влади Азербайджану. Вони обговорюють реінтеграцію регіону «в рамках Конституції Азербайджану», права і безпеку вірмен регіону. Фактично на переговорах вирішується подальше існування невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Тим часом, МВС Нагірного Карабаху звинуватило Азербайджан у порушенні договору про припинення вогню. Місцеві ховаються у підвалах, а ті, хто має авто, їдуть до аеропорту, на базу російських миротворців, щоб вони допомогли з евакуацією.