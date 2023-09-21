Під час обстрілів у Нагірному Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту рф Іван Ковган. Президент Азербайджану вибачився перед путіним за смерті російських миротворців.
Про це пише «Медуза».
Іван Ковган був заступником командувача російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабаху.
Кремль заявив, що президент Азербайджану Ільхам Алієв нібито за своєї ініціативи зателефонував путіну і висловив глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі російських миротворців.
21 вересня в місті Євлах проходить зустріч між представниками місцевого вірменського населення Нагірного Карабаху та представниками влади Азербайджану. Вони обговорюють реінтеграцію регіону «в рамках Конституції Азербайджану», права і безпеку вірмен регіону. Фактично на переговорах вирішується подальше існування невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.
Тим часом, МВС Нагірного Карабаху звинуватило Азербайджан у порушенні договору про припинення вогню. Місцеві ховаються у підвалах, а ті, хто має авто, їдуть до аеропорту, на базу російських миротворців, щоб вони допомогли з евакуацією.
- 19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабаху. Заявленою метою було відновлення конституційного ладу. Причиною Міноборони країни назвало напади й теракти проти сил у регіоні.
- Війська почали завдавати ударів по обʼєктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Також Міноборони Азербайджану прозвітувало про удар по місці дислокації російського контингенту в Ходжавендському районі, щоб знищити там вірменську РЛС. Бої тривали лише добу.
- Удень 20 вересня влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) та Міноборони Азербайджану оголосили про припинення вогню. Азербайджан вимагав виводу вірменської армії з регіону (Єреван заперечує наявність своїх військ там), розформування підрозділів НКР і уряду невизнаної республіки. Керівництво НКР погодилось на вивід військ і розформування своїх підрозділів. Фактично НКР капітулювала. Це дозволить азербайджанській армії взяти під повний контроль територію Нагірного Карабаху.
- За день боїв армії Азербайджану вдалося захопити низку висот і транспортних вузлів. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули від 32 до 100 людей, серед яких є цивільні, і ще понад 200 людей дістали поранень. Переважно це вірмени. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста Степанакерт. Азербайджан запевняв, що бʼє лише по військових цілях, але попереджав про близкість вірменських військових до цивільних обʼєктів. Достовірної інформації про втрати азербайджанської армії немає. Вона визнала поки що лише одного загиблого.