У Нагірному Карабасі загинули російські миротворці, а Азербайджан заявив про відновлення суверенітету

Міністерство оборони росії заявило про загибель свої миротворців у районі населеного пункту Джанятаг, що в Нагірному Карабаху.
За повідомленням відомства, автомобіль російського миротворчого контингенту повертався зі спостережного пункту, коли його обстріляли зі стрілецької зброї. Усі, хто був у автівці, загинули. Кількисть вбитих відомство не повідомляє.
Ані азербайджанська, ані вірменська сторона поки що не коментували це.
Тим часом, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що після «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабаху країна відновила свій суверенітет. За його словами, війська досягли успіху та поставлених завдань. Алієв оголосив про початок роззброєння армії невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.
- 19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабаху. Заявленою метою було відновлення конституційного ладу. Причиною Міноборони країни назвало напади й теракти проти сил у регіоні.
- Війська почали завдавати ударів по обʼєктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Також Міноборони Азербайджану прозвітувало про удар по місцю дислокації російського контингенту в Ходжавендському районі, щоб знищити там вірменську РЛС. Бої тривали лише добу.
- Удень 20 вересня влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) та Міноборони Азербайджану оголосили про припинення вогню. Азербайджан вимагав виводу вірменської армії з регіону (Єреван заперечує наявність своїх військ там), розформування підрозділів НКР і уряду невизнаної республіки. Керівництво НКР погодилось на вивід військ і розформування своїх підрозділів. Фактично НКР капітулювала. Це дозволить азербайджанській армії взяти під повний контроль територію Нагірного Карабаху.
- За день боїв армії Азербайджану вдалося захопити низку висот і транспортних вузлів. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули від 32 до 100 людей, серед яких цивільні, а понад 200 людей дістали поранень. Переважно це вірмени. Руйнувань зазнала цивільна інфріструктура міста Степанакерт. Азербайджан запевняв, що бʼє лише по військових цілях, але попереджав про близкість вірменських військових до цивільних обʼєктів. Достовірної інформації про втрати азербайджанської армії немає. Вона визнала поки що лише одного загиблого.
- 21 вересня в місті Євлах запланована зустріч між представниками місцевого вірменського населення Нагірного Карабаху та представниками влади Азербайджану. Вони обговорюватимуть реінтеграцію регіону «в рамках Конституції Азербайджану», права і безпеку вірмен регіону. Фактично на переговорах вирішуватиметься подальше існування невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.
- Тим часом у Єревані проходять мітинги із вимогою до влади Вірмені втрутитися у ситуацію. Премʼєр-міністр Нікола Пашинян казав, що не відправлятиме війська в регіон. Він неодноразово наголошував, що вірменських військових у Нагірному Карабаху немає з 2021 року (за договором після двотижневої війни 2020 року). Пашинян заявляв, що його завдання — не дати втягнути Вірменію у збройний конфлікт.
- Ще у травні цього року Пашинян казав, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.