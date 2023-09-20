У Нагірному Карабасі загинули російські миротворці, а Азербайджан заявив про відновлення суверенітету

Міністерство оборони росії заявило про загибель свої миротворців у районі населеного пункту Джанятаг, що в Нагірному Карабаху.

За повідомленням відомства, автомобіль російського миротворчого контингенту повертався зі спостережного пункту, коли його обстріляли зі стрілецької зброї. Усі, хто був у автівці, загинули. Кількисть вбитих відомство не повідомляє.

Ані азербайджанська, ані вірменська сторона поки що не коментували це.

Тим часом, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що після «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабаху країна відновила свій суверенітет. За його словами, війська досягли успіху та поставлених завдань. Алієв оголосив про початок роззброєння армії невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.