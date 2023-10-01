До Нагірного Карабаху вперше за 30 років прибула місія ООН

До Нагірного Карабаху вперше за 30 років прибула місія Організації Обʼєднаних Націй.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на азербайджанські медіа.
Вона оцінить гуманітарні потреби населення. Раніше Вірменія попросила Міжнародний суд зобовʼязати Азербайджан вивести всі свої війська з цивільних установ у Нагірному Карабаху і надати доступ ООН.
У неділю Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила, що понад 100 тисяч етнічних вірмен із Нагірного Карабаху вирушили до Вірменії.
«Ми активували наші системи [реагування на] надзвичайні ситуації та відправимо у країну експертів із низки дисциплін, включно з психічним здоровʼям, лікуванням опіків, основними медичними послугами та координаціює надзвичайних ситуацій після повної оцінки потреб», — ідеться в заяві регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починає реінтеграцію регіону.
- Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припинить своє існування 1 січня 2024 року.