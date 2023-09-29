Гуманітарна місія ООН вперше за останні 30 років відвідає Нагірний Карабах

Організація Об’єднаних Націй вперше за 30 років відправить місію до Нагірного Карабаху, щоб оцінити гуманітарні потреби населення.
Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє Reuters.
Тим часом 98 625 етнічних вірменів покинули регіон і повертаються до Вірменії. Загалом Нагірний Карабах населяють 120 тисяч людей, повідомила речниця премʼєр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.
Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починає реінтеграцію регіону.
- 27 вересня Азербайджан офіційно назвав свої втрати в одноденній операції — загинули 192 військові, 512 поранені. Вірменська сторона офіційно свої втрати не називала. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули щонайменше 200 вірмен, зокрема й цивільні.