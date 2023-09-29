Гуманітарна місія ООН вперше за останні 30 років відвідає Нагірний Карабах

Організація Об’єднаних Націй вперше за 30 років відправить місію до Нагірного Карабаху, щоб оцінити гуманітарні потреби населення.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє Reuters.

Тим часом 98 625 етнічних вірменів покинули регіон і повертаються до Вірменії. Загалом Нагірний Карабах населяють 120 тисяч людей, повідомила речниця премʼєр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.

Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.