Азербайджан та Вірменія обмінялись військовополоненими

Азербайджан звільнив 32 вірменських військовослужбовців, а Єреван, своєю чергою, двох азербайджанських військових.

Відповідне рішення ухвалили за підсумками переговорів між Канцелярією премʼєр-міністра Вірменії та Адміністрацією президента Азербайджану.

Країни підтвердили намір нормалізувати відносини та досягти мирного договору на основі поваги до принципів суверенітету та територіальної цілісності.

Вірменія також заявила, що підтримає заявку Азербайджану на проведення 29-ї сесії Конференції сторін (COP29) Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, відкликавши свою власну кандидатуру. Натомість Азербайджан підтримає кандидатуру Вірменії на членство в Бюро COP Східноєвропейської групи.

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав рішення країн.

«Налагодження та поглиблення двостороннього діалогу між сторонами було ключовою метою Брюссельського процесу під керівництвом ЄС: сьогоднішній прогрес є вагомим кроком», — наголосив він.