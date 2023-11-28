ХАМАС звільнить 20 ізраїльських заручників за два дні

Бойовики ХАМАС звільнить пʼяту групу ізраїльських заручників після 53 днів у полоні в секторі Гази, пише The Times of Israel.
Після продовження режиму припинення вогню 27 листопада очікують, що 28 і 29 листопада ХАМАС поверне ще дві групи заручників. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що ХАМАС погодився віддати 20 бранців протягом двох днів.
Угода передбачала, що припинення вогню може бути продовжено ще на кілька днів — загалом до десяти, включно із першими чотирма, якщо ХАМАС звільнятиме щонайменше 10 заручників щодня.
Уряд Ізраїлю затвердив список із 50 ув’язнених жінок, яких звільнять у рамках продовження угоди про припинення вогню, на додаток до попереднього переліку з 300 вʼязнів.
- Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 08:00 за київським часом.
- 24 листопада передали з полону 13 ізраїльських заручників і 12 робітників із Таїланду, 25 листопада — 13 ізраїльтян і чотирьох громадян Таїланду. Ізраїль зі свого боку передає до Гази 150 палестинських увʼязнених.
- 26 листопада бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту 17 заручників: 14 ізраїльтян і трьох іноземців. Серед них девʼятеро дітей, чотири жінки й один чоловік.
- 27 листопада угоду про припинення вогню в секторі Гази продовжили ще на два дні. Увечері того ж дня угруповання ХАМАС звільнило з полону ще 11 ізраїльських заручників — їх передали Червоному Хресту.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.
- Тим часом Ізраїль і ХАМАС повідомляють про порушення режиму припинення вогню.