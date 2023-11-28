Ізраїль і ХАМАС скаржаться на порушення режиму припинення вогню

Кілька ізраїльських військових отримали легкі поранення під час перестрілки у секторі Гази.
Про це повідомляє BBC.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що поблизу позицій її солдатів на півночі сектора Гази у двох різних місцях здетонували три вибухові пристрої. За словами ізраїльських армійців, це є порушенням «оперативної паузи».
Також ЦАХАЛ повідомив про обстріл військовослужбовців Ізраїлю і вогонь у відповідь.
ХАМАС заявив, що його бійці відреагували на «явне порушення противником угоди про припинення вогню». Представник бойовиків закликав посередників тиснути на Ізраїль, щоб він «дотримувався всіх умов перемирʼя на землі та в повітрі».
- Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 08:00 за київським часом.
- 24 листопада передали з полону 13 ізраїльських заручників і 12 робітників із Таїланду, 25 листопада — 13 ізраїльтян і чотирьох громадян Таїланду. Ізраїль зі свого боку передає до Гази 150 палестинських увʼязнених.
- 26 листопада бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту 17 заручників: 14 ізраїльтян і трьох іноземців. Серед них девʼятеро дітей, чотири жінки й один чоловік.
- 27 листопада угоду про припинення вогню в секторі Гази продовжили ще на два дні. Увечері того ж дня угруповання ХАМАС звільнило з полону ще 11 ізраїльських заручників — їх передали Червоному Хресту.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.