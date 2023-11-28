Ізраїль і ХАМАС скаржаться на порушення режиму припинення вогню

Кілька ізраїльських військових отримали легкі поранення під час перестрілки у секторі Гази.

Про це повідомляє BBC.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що поблизу позицій її солдатів на півночі сектора Гази у двох різних місцях здетонували три вибухові пристрої. За словами ізраїльських армійців, це є порушенням «оперативної паузи».

Також ЦАХАЛ повідомив про обстріл військовослужбовців Ізраїлю і вогонь у відповідь.

ХАМАС заявив, що його бійці відреагували на «явне порушення противником угоди про припинення вогню». Представник бойовиків закликав посередників тиснути на Ізраїль, щоб він «дотримувався всіх умов перемирʼя на землі та в повітрі».