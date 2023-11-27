Угоду про припинення вогню в секторі Гази продовжили на два дні

Катар заявив, що припинення вогню між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем, яке завершилося 27 листопада, продовжили ще на два дні.

Про це повідомляє AFP та Reuters.

Офіційний представник ХАМАС у телефонній розмові з журналістами підтвердив продовження угоди про припинення вогню.

За попередньою інформацією, в обмін на припинення вогню ХАМАС погодився звільнити ще 20 ізраїльських заручників 28—29 листопада, а Ізраїль має віддати 60 палестинців.