ХАМАС звільнив з полону 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду

Палестинський радикальний рух ХАМАС звільнив з полону першу групу людей, яких захопили в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
Як пише The Times of Israel, полонених передали співробітникам Червоного Хреста. Незабаром вони перетнуть пункт пропуску «Рафах» на кордоні сектора Гази та Єгипту.
Звільнення заручників, зазначає газета, проходитиме в чотири етапи. Вони визначені угодою, яку раніше уклали сторони конфлікту.
Окрім ізраїльських заручників, бойовики ХАМАС відпустили 12 робітників із Таїланду, повідомив премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін. Як пише ВВС, звільнення громадян Таїланду не є частиною угоди між Ізраїлем і ХАМАС, укладеної за посередництвом Катару.
- 22 листопада влада Ізраїлю та представники ХАМАС домовилися тимчасово припинити вогонь і обміняти 50 заручників на 150 палестинських увʼязнених. Угода про припинення вогню набула чинності сьогодні о 8:00 за київським часом.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Північ сектора Гази оточено. У самому місті Газа тривають бої. Ізраїльські війська захопили всі адмінбудівлі ХАМАС і методично зачищають тунелі. Армія закріплюється на півночі Гази і переносить фокус кампанії на південь. Ізраїльські офіційні представники заявляють, що армія не має іншого вибору, окрім як вторгнутися в південну і центральну частину сектора Гази, якщо хоче повністю знищити ХАМАС.