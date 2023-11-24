У секторі Гази тимчасово призупинили бойові дії. Почалося чотириденне перемирʼя з Ізраїлем

Зранку 24 листопада в ексклаві сектор Гази розпочалось чотириденне перемирʼя. За умовами за це бойовики руху ХАМАС мають видати 50 цивільних ізраїльських заручників.
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами катарських посередників, о 16:00 звільнять 13 ізраїльських заручників з Гази. Протягом наступних чотирьох днів планується звільнити щонайменше 50 жінок і дітей. Очікується, що Ізраїль у відповідь звільнить 150 палестинських увʼязнених — переважно жінок і неповнолітніх, деякі з яких засуджені за замах на вбивство.
Також у рамках перемирʼя через єгипетський контрольно-пропускний пункт «Рафах» до Гази вже вирушають бензовози.
За кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, що межують із сектором Гази, спрацювали ракетні сирени, а також зʼявилися повідомлення про інтенсивні обстріли ЦАХАЛ по всьому сектору Гази — армія прагнула максимально прискорити свою місію проти ХАМАС в останні години перед паузою.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Північ сектора Гази оточено. У самому місті Газа тривають бої. Ізраїльські війська захопили всі адмінбудівлі ХАМАС і методично зачищають тунелі. Армія закріплюється на півночі Гази й переносить фокус кампанії на південь. Ізраїльські офіційні представники заявляють, що армія не має іншого вибору, окрім як вторгнутися в південну і центральну частини сектора Гази, якщо хоче повністю знищити ХАМАС.