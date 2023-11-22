Ізраїль погодився припинити вогонь на 4 дні — в обмін на повернення 50 заручників

Кабінет міністрів Ізраїлю погодився припинити вогонь на 4 днів в обмін на те, що бойовики руху ХАМАС звільнять 50 заручників. Про це повідомляє Times of Israel.

«Уряд Ізраїлю прагне повернути всіх викрадених додому. Уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, відповідно до якого не менше ніж 50 викрадених — жінок і дітей — звільнять протягом чотирьох днів, у цей період у бойових діях буде затишшя», — заявив уряд.