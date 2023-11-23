Міністр оборони Ізраїлю заявив, що інтенсивні бойові дії на Близькому Сході триватимуть щонайменше два місяці

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з палестинським рухом ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться.

Про це повідомляє Haaretz.

«Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв», — сказав Галлант під час зустрічі з ізраїльськими військовими.

Міністр також підкреслив, що продовжувати бої необхідно для звільнення заручників. Він вважає, що ХАМАС не відпустить їх без тиску.

Що з перемирʼям?

Перемирʼя між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС розпочнеться вранці 24 листопада — настане тимчасове припинення вогню. Обмін заручниками та полоненими очікується о 16:00.

ВВС пише, що сторони ще узгоджують «незначні деталі», оскільки ХАМАС висунув додаткові умови.

Про угоду, яка передбачає припинення вогню в секторі Гази на чотири дні та звільнення 50 ізраїльських заручників в обмін на 150 палестинських увʼязнених, було оголошено 21 листопада. Домовленості мали почати діяти сьогодні зранку, проте їх відклали на добу.