Міністр оборони Ізраїлю заявив, що інтенсивні бойові дії на Близькому Сході триватимуть щонайменше два місяці

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з палестинським рухом ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться.
Про це повідомляє Haaretz.
«Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв», — сказав Галлант під час зустрічі з ізраїльськими військовими.
Міністр також підкреслив, що продовжувати бої необхідно для звільнення заручників. Він вважає, що ХАМАС не відпустить їх без тиску.
Що з перемирʼям?
Перемирʼя між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС розпочнеться вранці 24 листопада — настане тимчасове припинення вогню. Обмін заручниками та полоненими очікується о 16:00.
ВВС пише, що сторони ще узгоджують «незначні деталі», оскільки ХАМАС висунув додаткові умови.
Про угоду, яка передбачає припинення вогню в секторі Гази на чотири дні та звільнення 50 ізраїльських заручників в обмін на 150 палестинських увʼязнених, було оголошено 21 листопада. Домовленості мали почати діяти сьогодні зранку, проте їх відклали на добу.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Північ сектора Гази оточено. У самому місті Газа тривають бої. Ізраїльські війська захопили всі адмінбудівлі ХАМАС і методично зачищають тунелі. Армія закріплюється на півночі Гази і переносить фокус кампанії на південь. Ізраїльські офіційні представники заявляють, що армія не має іншого вибору, окрім як вторгнутися в південну і центральну частину сектора Гази, якщо хоче повністю знищити ХАМАС.