ХАМАС звільнив іще 17 заручників — 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду

Палестинський рух ХАМАС пізно ввечері 25 листопада звільнив 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду, яких захопили в полон у перший день нападу на Ізраїль 7 жовтня.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що їх у секторі Гази передали представникам Червоного Хреста, після чого звільнених вивезли в Ізраїль у лікарні. Серед ізраїльтян переважно жінки та четверо дітей.
ХАМАС вночі у своєму Telegram опублікував відео передачі заручників. Судячи з кадрів, більшість у задовільному фізичному стані. Бойовики навіть з ними прощалися.
Ізраїль натомість випустив із тюрем заарештованих за напади 39 палестинців, більшість з яких молоді хлопці. Усіх їх доправили на Західний берег річки Йордан.
Це друга група заручників, передана ХАМАС в рамках угоди з Ізраїлем. У пʼятницю, 24 листопада, звільнили 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду. Премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін тоді заявив, що їх звільнили не в межах угоди — про робітників домовлялись окремо.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Північ сектора Гази оточено. У самому місті Газа тривають бої. Ізраїльські війська захопили всі адмінбудівлі ХАМАС і методично зачищають тунелі. Армія закріплюється на півночі Гази і переносить фокус кампанії на південь. Ізраїльські офіційні представники заявляють, що армія не має іншого вибору, окрім як вторгнутися в південну і центральну частину сектора Гази, якщо хоче повністю знищити ХАМАС.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.
- 22 листопада влада Ізраїлю та представники ХАМАС домовилися тимчасово припинити вогонь і обміняти 50 заручників на 150 палестинських увʼязнених. Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 08:00 за київським часом.