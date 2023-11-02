ЦАХАЛ заявляє, що оточує місто Газа

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що ЦАХАЛ воює в місті Газа й оточує його з кількох напрямків.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами Халеві, ізраїльське військо поглиблює наземний наступ на Газу, ведучи ближні бої «в густонаселеній та складній міській зоні».

Під час наземної операції ЦАХАЛ станом на вечір 2 листопада загинули 18 солдатів.

Тим часом інженерні війська ЦАХАЛ почали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС у секторі Гази. Армія Ізраїлю знищила вже майже 100 тунелів, не враховуючи тих, що були зруйновані авіаударами.

Вторгнення в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили заручників. ЦАХАЛ вважає, що під час першої атаки 7 жовтня в Ізраїль вторглися три тисячі бойовиків ХАМАС.

Ізраїль у відповідь розпочав контртерористичну операцію й перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться і перетворить на руїни «будь-яке місце, де діє ХАМАС».

Удень 28 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська ввійшли до сектора Гази. Протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ проводили обмежені рейди в сектор Гази. Під час них ізраїльські військові атакували багатьох терористів, нищили їхню інфраструктуру і протитанкові позиції.

В Ізраїлі офіційно понад 1 400 загиблих цивільних. Ще понад 200 ізраїльтян перебувають у заручниках у секторі Гази. З палестинського боку кількість загиблих знову зросла — Міністерство охорони здоровʼя Гази, яке контролює ХАМАС, повідомляє про 9 061 жертву, зокрема про 3 760 загиблих дітей.

В Ізраїлі після початку війни з ХАМАС загинув 21 громадянин України. За останніми даними МЗС, станом на 31 жовтня відомо про чотирьох загиблих українців у секторі Гази, серед них троє дітей. Також відомо про шістьох поранених українців в ексклаві.