ЦАХАЛ підрахував кількість бойовиків ХАМАС, які атакували Ізраїль 7 жовтня

ЦАХАЛ заявив, що протягом перших двох днів боїв ізраїльська армія ліквідувала майже тисячу бойовиків, а ще 200 — взяли в полон. Багато тіл терористів досі лежать навколо кордону. Ізраїльські військові планують зібрати їх, коли це стане можливим.

Остання оцінка включає лише озброєних бойовиків і не враховує громадян Гази, які того ж дня скористалися щілинами в огорожі, щоб потрапити в Ізраїль.

ЦАХАЛ вважає, що під час першої атаки 7 жовтня в Ізраїль вторглися три тисячі бойовиків ХАМАС.

Вторгнення в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили в полон заручників.

Ізраїль у відповідь розпочав контртерористичну операцію й перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться і перетворить на руїни «будь-яке місце, де діє ХАМАС».

Удень 28 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська ввійшли до сектора Гази. Протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ проводили обмежені рейди в сектор Гази. Під час них ізраїльські військові атакували багатьох терористів, нищили їхню інфраструктуру і протитанкові позиції.

В Ізраїлі офіційно понад 1 400 загиблих цивільних. Ще понад 200 ізраїльтян перебувають у заручниках у секторі Гази. З палестинського боку заявляють про понад 8 700 загиблих.

В Ізраїлі після початку війни з ХАМАС загинув 21 громадянин України. За останніми даними МЗС, станом на 31 жовтня відомо про чотирьох загиблих українців у секторі Гази, серед них троє дітей. Також відомо про шістьох поранених українців в анклаві.