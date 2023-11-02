Армія Ізраїлю починає операцію зі знищення тунелів ХАМАС в секторі Гази. Бахрейн відкликає посла Ізраїлю

Інженерні війська ЦАХАЛ почали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС у секторі Гази, які перебувають під контролем Ізраїлю.

Про це повідомляє Times of Israel.

Бойові сапери використовують різні види роботів і вибухові пристрої.

IDF

«Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати... стріляти з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція», — розповів газеті Walla старший офіцер Південного командування.

Армія Ізраїлю знищила близько 100 тунелів, не враховуючи ті, що були зруйновані авіаударами.

Також ізраїльські війська вразили дві позиції протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) на півдні Лівану. Раніше бойовики «Хезболли» випустили ракету по позиціях ЦАХАЛу поблизу Манари. У результаті атаки ніхто не постраждав.

Тим часом Бахрейн відкликав посла Ізраїлю та припинив економічні відносини з Єрусалимом.

Вторгнення в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили в полон заручників. ЦАХАЛ вважає, що під час першої атаки 7 жовтня в Ізраїль вторглися три тисячі бойовиків ХАМАС.

Ізраїль у відповідь розпочав контртерористичну операцію й перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться і перетворить на руїни «будь-яке місце, де діє ХАМАС».

Удень 28 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська ввійшли до сектора Гази. Протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ проводили обмежені рейди в сектор Гази. Під час них ізраїльські військові атакували багатьох терористів, нищили їхню інфраструктуру і протитанкові позиції.

В Ізраїлі офіційно понад 1 400 загиблих цивільних. Ще понад 200 ізраїльтян перебувають у заручниках у секторі Гази. З палестинського боку кількість загиблих знову зросла — Міністерство охорони здоровʼя Гази, що його контролює ХАМАС, повідомляє про 9 061 жертву, зокрема, 3 760 загиблих дітей.

В Ізраїлі після початку війни з ХАМАС загинув 21 громадянин України. За останніми даними МЗС, станом на 31 жовтня відомо про чотирьох загиблих українців у секторі Гази, серед них троє дітей. Також відомо про шістьох поранених українців в ексклаві.