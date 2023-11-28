ХАМАС звільнив іще 11 ізраїльських заручників

Увечері 27 листопада угруповання ХАМАС звільнило з полону ще 11 ізраїльських заручників — їх передали Червоному Хресту.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.
Нині звільнені перебувають у лікарні на території Ізраїлю. Це була четверта група заручників. Їх звільнення завершує список з 50 полонених, які за угодою із ХАМАС мали бути звільнені в рамках чотириденного перемирʼя.
Напередодні угоду про припинення вогню в секторі Гази продовжили ще на два дні. За попередньою інформацією, в обмін на це ХАМАС погодився звільнити ще 20 ізраїльських заручників 28—29 листопада, а Ізраїль має віддати 60 палестинців. За першою угодою Ізраїль мав отримати 50 заручників, а палестинці — 150 увʼязнених.
- Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 08:00 за київським часом.
- 24 листопада передали з полону 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду, 25 листопада — 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду. Ізраїль, зі свого боку, передає до Гази 150 палестинських увʼязнених.
- 26 листопада бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту 17 заручників: 14 ізраїльтян та трьох іноземців. Серед них девʼятеро дітей, дві матері, ще дві жінки й один чоловік.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.