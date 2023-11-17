Американські дослідники опублікували розслідування про депортацію українських дітей до Білорусі

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL) виявила, що від початку повномасштабної війни росії в Україні до Білорусі вивезли щонайменше 2 442 українських дітей від шести до 17 років.

Від 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2023 року ці діти потрапили щонайменше до 13 закладів у Білорусі.

Дослідники встановили, що росія і Білорусь координують перевезення неповнолітніх з окупованої території України через росію до Білорусі, де перевиховують їх. Щонайменше шість груп дітей пройшли військову підготовку в Білорусі, в тому числі на базах внутрішньої безпеки. Із березня 2022 року по квітень 2023 року принаймні три групи дітей потрапили до лікарень Білорусі для «лікування» та «реабілітації».

У депортації українських дітей безпосередньо беруть участь Олександр Лукашенко і президент рф володимир путін, окупаційна влада «ДНР» та «ЛНР» і спецслужби росії та Білорусі».

Важливу роль у переміщенні українських дітей до Білорусі відіграли член національної паралімпійської збірної команди Білорусі Олексій Талай і його фонд, Ольга Волкова та її організація «Дельфіни» та ВАТ «Білоруськалій».

Кількість дітей, які все ще залишаються в Білорусі, невідома. Люди, причетні до депортації дітей, стверджували, що всіх дітей повернули в Україну. Але підтвердити це не вдалося.