Американські дослідники опублікували розслідування про депортацію українських дітей до Білорусі

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL) виявила, що від початку повномасштабної війни росії в Україні до Білорусі вивезли щонайменше 2 442 українських дітей від шести до 17 років.
Від 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2023 року ці діти потрапили щонайменше до 13 закладів у Білорусі.
Дослідники встановили, що росія і Білорусь координують перевезення неповнолітніх з окупованої території України через росію до Білорусі, де перевиховують їх. Щонайменше шість груп дітей пройшли військову підготовку в Білорусі, в тому числі на базах внутрішньої безпеки. Із березня 2022 року по квітень 2023 року принаймні три групи дітей потрапили до лікарень Білорусі для «лікування» та «реабілітації».
У депортації українських дітей безпосередньо беруть участь Олександр Лукашенко і президент рф володимир путін, окупаційна влада «ДНР» та «ЛНР» і спецслужби росії та Білорусі».
Важливу роль у переміщенні українських дітей до Білорусі відіграли член національної паралімпійської збірної команди Білорусі Олексій Талай і його фонд, Ольга Волкова та її організація «Дельфіни» та ВАТ «Білоруськалій».
Кількість дітей, які все ще залишаються в Білорусі, невідома. Люди, причетні до депортації дітей, стверджували, що всіх дітей повернули в Україну. Але підтвердити це не вдалося.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмена рф Марії Львовї-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії, хоча в самій рф казали про понад 700 тисяч дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 23 травня 2023 року білоруська опозиція заявила, що Білорусь брала участь у депортації та вивезла 2 150 українських дітей, зокрема сиріт віком від 6 до 15 років. Їх відправили до білоруських таборів і санаторіїв. Українська прокуратура після того почала розслідування.
- У липні голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов у репортажі телеканалу «Білорусь 1» зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.
- У вересні Європарламент визнав Олександра Лукашенка співучасником злочинів росії в Україні, зокрема в депортації дітей. Також він попросив Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт.