Голова Білоруського товариства Червоного Хреста визнав участь у депортації українських дітей. Кулеба закликав видати ордер на його арешт

Голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов у репортажі телеканалу «Білорусь 1» зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.

Про це пише білоруське видання «Зеркало».

«Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити — коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь, — заявив Шевцов.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста.

«Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитрія Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України», — написав Кулеба.