Українка Старікова завоювала срібло Олімпіади у змаганнях на велотреку

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Українка Олена Старікова завоювала срібну медаль олімпійських змагань на велотреку.

В індивідуальному спринті Старікова зуміла у півфіналі перемогти триразову чемпіонку світу і бронзову медалістку Олімпіади-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, проте у зустрічі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади.

Це 19-а медаль для України на цій Олімпіаді. Українські спортсмени вибороли поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), шість срібних медалей та 12 бронз.

5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала на Олімпійських іграх срібну медаль. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлене на Олімпійських іграх. Також срібну медаль отримали каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова. Перед цим два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насибов і плавець Михайло Романчук. Також срібну медаль здобув боксер Олександр Хижняк.

Бронзу здобули: дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрільці з пневматичного пістолета Олена Костевич і Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем і тенісистка Еліна Світоліна. Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) у синхронному плаванні здобули Анастасія Савчук і Марта Фєдіна. Також бронзову медаль здобула каноїстка Людмила Лузан. Ще по бронзі принесли Україні каратист Станіслав Горуна та команда із синхронного плавання.

7 серпня Україна отримала ще одну бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Її здобула Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.